Bimba morta in auto. Il padre devastato: “Non so cosa mi sia successo”

Il padre della bambina che è morta dopo essere stata dimenticata in auto alla Cecchignola è stato sentito dal procuratore Paolo Ielo. “Non so cosa mi sia successo”

“Ero convinto di aver lasciato Stella all'asilo - ha detto - tanto che in mattinata ci eravamo sentiti con mia moglie per decidere chi la andava a prendere”. L'uomo è devastato e sotto shock, come anche la moglie. L'auto è ancora sotto sequestro per consentire i rilievi e sarà dato mandato di fare un'autopsia sul corpo della piccola. Il padre è stato iscritto nel registro degli indagati per abbandono di minore come atto dovuto, per ricostruire tutta la vicenda. Per gli inquirenti si è trattato di una tragica fatalità.

I fatti

Il Carabiniere avrebbe dovuto portare la piccola all'asilo nido Luinetti, riservato ai dipendenti della Cecchignola. Purtroppo il militare, pur avendo parcheggiato l'auto davanti all'asilo ha dimenticato la figlia in auto. Intorno alle 14,40 la moglie è andata a prendere la figlia all'asilo, ma le dipendenti le hanno risposto che la bambina non era arrivata. Uscita dall'asilo la donna ha visto la Renault Megane rossa del marito e si è accorta della figlia nell'auto. Subito ha chiesto i soccorsi. Dei militari di passaggio l'hanno aiutata sfondando il vetro e cercando di prestarle i primi soccorsi. Anche i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla purtroppo senza successo. La piccola era deceduta dopo essere rimasta chiusa in auto per 7 ore.