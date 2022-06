Bimbo di 6 anni si perde a Roma. Vagava da solo nel Centro storico: ritrovato

Paura in Vaticano dove un bimbo inglese di 6 anni si è perso, mentre visitava la Capitale con i genitori. È stato soccorso dai Carabinieri che lo hanno ritrovato lungo corso Vittorio Emanuele II, a pochi metri da piazza San Pietro.

Il piccolo infatti camminava impaurito e spaesato, cercando di attraversare di continuo la via. Dopo averlo avvicinato e tranquillizzato, i carabinieri sono riusciti a rintracciare i genitori, grazie alle comunicazioni scambiate tramite la centrale operativa del Gruppo di Roma. Il padre e la madre, cittadini inglesi nella Capitale per turismo, si trovavano presso gli uffici della Gendarmeria Vaticana, a cui si erano rivolti per segnalare la sparizione. Il piccolo, in buone condizioni di salute, è stato assistito e ristorato dai militari che lo hanno poi riaffidato ai genitori.