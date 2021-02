Bivaccavano senza mascherina. Multati in cinque in piazza Vittorio

L'Arma dei Carabinieri fa dei controlli in piazza Vittorio e ne becca cinque che non indossano la mascherina: sanzionati.

C'è ancora gente che esce e si assembra senza mascherina. Una serie di controlli sono stati eseguiti dai Carabinieri nel quartiere Esquilino di Roma, precisamente nella zona di piazza Vittorio, per verificare il rispetto delle regole per il contenimento del contagio da coronavirus. In tutto sono state multate cinque persone che non indossavano la mascherina. I militari della stazione Piazza Dante hanno identificato in tutto 35 persone nei pressi dei portici della piazza. Inoltre sono stati redatti 5 ordini di allontanamento per violazioni al regolamento di polizia urbana del Comune di Roma.