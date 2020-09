Blatte e topi in cucina: il ristorante cinese degli orrori è a San Paolo

Blatte morte, escrementi di topo in cucina e cibo conservato senza rispettare le norme di legge: scoperto il ristorante cinese degli orrori in via Chiabrera, a San Paolo.

La scoperta è stata fatta dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Lazio, a personale della sezione Operativa dell’Ufficio di Gabinetto, alle unità cinofile, e a 2 ispettori della A.S.L. Roma 2 Servizio Igiene Alimenti Nutrizione, durante un servizio straordinario di controllo del territorio nelle pertinenze del commissariato.

In via Gabriello Chiabrera è stato controllato il ristorante cinese “Hang Li” dove sono state riscontrate irregolarità per quanto attiene la presenza di prodotti alimentari conservati in frigoriferi, sia di origine animale che ittici, privi della tracciabilità, dell’etichettatura e della data di confezionamento. La merce, che ammonta ad un peso complessivo di 62 chili circa, è stata sequestrata in attesa della distruzione e questo ha comportato per il titolare una sanzione amministrativa di 1500 euro.

Inoltre, a seguito delle pessime condizioni igienico sanitarie del locale e, riscontrata anche la presenza di numerose blatte morte ed escrementi di topo nel deposito sito al piano interrato, gli ispettori dell’A.S.L. Roma 2 hanno avanzato la proposta di chiusura del locale.

Nel corso del servizio straordinario sono stati effettuati controlli antiprostituzione in viale Marconi, via Cristoforo Colombo e largo Enea Bortolotti dove sono state sanzionate due prostitute ed emessi 2 Daspo Urbani.

Infine in via Beato Placido Riccardi, zona della c.d. movida, sono stati effettuati controlli anti assembramento e posti di controllo: 315 le persone identificate di cui 13 stranieri e 24 con precedenti di polizia.