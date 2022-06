Blitz a Torre Maura: sgomberate 5 case popolari occupate. 9 identificati

Le forze dell’ordine hanno sgomberato 4 case Ater occupate. L’operazione è partita nel quartiere di Torre Maura, in via delle Avocette, via Gigliori e via delle Canapiglie.

"Nel corso delle operazioni di liberazione delle unità abitative - in via delle Avocette, via Giglioli e via delle Canapiglie - sono stati liberate complessivamente 5 unità abitative", spiegato fonti di Prefettura. In una di queste è stato trovato anche un cane abbandonato. Sul posto polizia, carabinieri e polizia locale di Roma Capitale. In tutto sono state nove le persone identificate, tra cui due minori.

L'attività, che fa seguito a numerose operazioni analoghe condotte nella Capitale, rientra in una strategia di azione da tempo perseguita dal Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, per il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza nei complessi che ospitano alloggi popolari e per consentire che tali immobili vengano poi assegnati agli aventi diritto.