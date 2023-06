Blitz antidroga a Roma: sequestrati più di 4 kg di hashish. 11 arresti

Blitz antidroga dei Carabinieri a Roma: nel corso di una serie di interventi in varie parti della città, i militari hanno arrestato 11 persone e hanno sequestrato circa 4,4 kg di sostanze stupefacenti, tra hashish, coca e crack.

I blitz sono avvenute in zone molto frequentate dai giovani e dai turisti. In Centro i quartieri di San Lorenzo e Trastevere. Poi la stazione Termini e infine in periferia Tor Vergata, Sant'Alessandro e il Quarticciolo.

In particolare a Termini sono stati arrestati due senza fissa dimora. Il primo è un gambiano di 32 anni che si è avvicinato ai militari in borghese in via Amendola, offrendo loro delle dosi di marijuana. Nella stessa zona i Carabinieri hanno visto un 27enne del Camerun che si aggirava con fare sospetto. I militari hanno tentato di fermarlo per un controllo, ma l'uomo è scappato. Quando lo hanno raggiunto, lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di dosi di hashish e denaro contante.

Gli altri arresti

Sulla Nomentana, all'altezza di Sant'Alessandro, i Carabinieri hanno visto due persone in un'auto ferma. Si trattava di due uomini di 23 e 26 anni. Quando i Carabinieri si sono avvicinati per un controllo, i due sono apparsi molto agitati cosa che ha indotto i militari a fare controlli più approfonditi. Così i militari hanno trovato un vano nell'auto con dentro 70 g di hashish. I due sono stati quindi arrestati. I Carabinieri hanno quindi una perquisizione nelle abitazioni dei due, trovando 3,7 kg di hashish, 250 g di resina di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e 600 euro in contanti.

In zona Quarticciolo, i Carabinieri hanno arrestato invece un 46enne del Marocco. Quando i militari lo hanno fermato per un controllo, l'uomo ha opposto resistenza colpendoli con calci e pugni. L'uomo ha tentato anche di disfarsi di un involucro contenente 9 dosi di crack, che però è stato recuperato dai Carabinieri. Nelle tasche del 46enne c'erano 650 euro in contanti, ritenuti proventi di spaccio. Ispezionando la zona i militari hanno trovato una borsa di stoffa con dentro 204 grammi di crack divisi in 468 dosi, e 195 dosi di cocaina.