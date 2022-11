Blitz dei Carabinieri a Tor Bella Monaca: 4 arresti per spaccio e 12 denunce

Blitz dei Carabinieri nel quartiere di Tor Bella Monaca. I militari sono intervenuti per arginare il fenomeno delle occupazioni abusive. Nel corso dei controlli sono state arrestate quattro persone per spaccio e 12 per furto e occupazione abusiva. I Carabinieri hanno anche sequestrato 580 grammi di sostanze stupefacienti, tra hashsish, marijuana e e cocaina.

Queste operazioni fanno parte di un piano di controlli volti a contrastare degrado, abusivismo e illegalità, in linea con le direttive segnate dal prefetto Bruno Frattasi.

Le operazioni

In particolare i militari hanno perquisito gli appartamenti in via dell'Archeologia. Qui hanno trovato un uomo che teneva la droga in un appartamento occupato abusivamente. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per invasione di terreni o di edifici (occupazione). Altre 11 persone sono state denunciate per furto aggravato, per degli allacci abusivi alle utenze di elettricità e gas. I militari hanno fatto intervenire il personale tecnico che ha rimosso gli allacci.

Nel corso delle operazioni i Carabinieri, in collaborazione con i Nas di Roma e con il personale della Asl ha disposto la chiusura temporanea per una frutteria prive delle condizioni igienico-sanitarie richieste. Simili chiusure sono state disposte anche per due bar, per le stesse ragioni.