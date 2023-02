Blitz della Polizia a San Lorenzo: sospese le licenze di un bar e di un hotel

Blitz della Polizia nei luoghi della movida del quartiere San Lorenzo. Nel corso dei controlli gli agenti hanno scoperto un affittacamere che ospitava persone senza averle segnalate, come prescrive la legge. E poi è stato scoperto che un bar vendeva degli alcolici fuori dall'orario consentito. Per entrambi gli esercizi è scattata una sospensione della licenza.

L'affittacamere è stato scoperto in zona Esquilino. L'esercizio non solo ospitava delle persone non segnalate, ma aveva anche aumentato la capienza oltre i limiti. Inoltre non erano esposti i prezzi e mancavano misure di sicurezza antincendio. Per tutti questi motivi il Questore ha emesso un'ordinanza di sospensione di 5 giorni della licenza per l'affittacamere. A notificare il provvedimento sono stati gli agenti del commissariato Esquilino.

Il bar di San Lorenzo, invece, è stato sanzionato perché vendeva alcolici fuori dagli orari consentiti dalla norma. Per altro la violazione sarebbe stata reiterata, quindi in questo caso il provvedimento è stato più duro: ben quindici giorni di sospensione.