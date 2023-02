Blitz della Polizia all'ex auditorium Albergotti: denunciati due rapinatori

Gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale sono intervenuti nell'ex Auditorium Albergotti. Nell'edificio, andato a fuoco nel 2016, i poliziotti hanno trovato un gruppo di persone accampate. Gli agenti li hanno fatti sgomberare. Tra le persone identificate, gli agenti hanno denunciato due extracomunitari, riconosciuti come gli autori di una rapina.

I poliziotti sono intervenuti nell'Auditorium perché hanno ricevuto notizia che spesso ospita dei clochard che lo usano come rifugio.

Nel corso delle operazioni sono state identificate in tutto 9 persone, 6 persone sono state denunciate per occupazione abusiva, mentre 4 sono state condotte all'Ufficio Immigrazione per essere identificate.

Dopo il blitz, è intervenuto anche il personale Ama per ripulire l'area, che versava in un pessimo stato igienico-sanitario.