Blitz Ultima Generazione al Senato, Salvini: “Vandali: l'Emilia vi aspetta”

Il Ministro della Infrastrutture Matteo Salvini ha postato un video dell'ennesimo blitz di Ultima Generazione. “Vandali patetici - ha scritto nell post il ministro - e con molto tempo libero. L'Emilia Romagna li aspetta, a spalare”.

Nel video, ripreso dalle finestre di Palazzo Madama, si vedono gli attivisti spogliarsi e gettarsi del fango addosso davanti al Senato. Gli attivisti hanno tentato anche di imbrattare la facciata dell'edificio.

“Poco fa davanti al Senato - si legge ancora nel post - quelli che dicono sempre no a tutto, quelli del no a ogni opera umana per mettere in sicurezza fiumi, laghi, boschi, campagne e città sono un danno per l'ambiente per l'Italia”.