Bloccarono il Raccordo Anulare per protesta: 11 attivisti allontanati da Roma

Il Questore ha emesso 11 fogli di via per gli attivisti che hanno invaso la carreggiata del Grande Raccordo Anulare e di altre strade per protestare contro l'inquinamento. I blocchi stradali, organizzati illegalmente, hanno riguardato 4 punti della città.

Scatta il divieto di ritorno nel Comune di Roma, per un periodo di tempo che va da 6 mesi a un anno, per 11 dei 12 ambientalisti identificati dalla polizia dopo aver invaso il Raccordo Anulare. I primi 2 episodi sono avvenuti il 12 ottobre scorso in via Salaria e in viale Marco Polo, per poi proseguire il 17 ottobre sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza della Nomentana e Casal Monastero. L'ultimo blocco, che ha suscitato non per la prima volta l'ira degli automobilisti rimasti incastrati nel traffico a causa delle proteste, è avvenuto mercoledì 19 ottobre, sul Raccordo tra l'Ardeatina e la Laurentina.