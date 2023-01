Bloccato il traffico in via Nomentana per la potatura: deviate 5 linee di bus

Per permettere la potatura degli alberi di via Nomentana, la circolazione sarà bloccata nella via nel tratto compreso tra Porta Pia e l'incrocio con viale Regina Margherita. Cinque linee di autobus saranno deviate. Il blocco sarà in vigore dal 9 gennaio fino al completamento dei lavori di potatura. Nello specifico il blocco alla circolazione sarà in vigore dalle 8 del mattino fino alle 18 di tutti i giorni, salvo il sabato e la domenica.

Saranno deviate le linee degli autobus 60, 62, 66, 82 e 90. Come spiega Atac queste linee “in direzione centro: da via Nomentana, deviano viale Regina Margherita, via Savoia, via Salaria, piazza Fiume, via Sulpicio Massimo, corso d'Italia, Porta Pia, via XX Settembre”. Mentre in direzione esterna “deviano da Porta Pia, viale del Policlinico, via G.B. Morgagni, inversione di marcia in piazza Salerno, via G.B. Morgagni, viale Regina Margherita, via Nomentana”.

Saranno inoltre soppresse per tutto il periodo le tre fermate degli autobus 71555, 72387 e 71502.