Blocco auto, c'è la domenica ecologica: romani a piedi nella Fascia Verde

Blocco delle auto, a Roma c'è la domenica ecologica: il 15 novembre primo dei quattro stop tra l'autunno e l'inverno ai veicoli di ogni genere, salvo deroghe, per limitare l'inquinamento atmosferico.

L’iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL "Fascia Verde" nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Ztl. I controlli da parte della Polizia locale di Roma Capitale saranno intensificati sull'intero territorio comunale.

La deroga è prevista invece per veicoli elettrici e ibridi, veicoli a metano, GPL, BI-FUEL (benzina, GPL o metano); veicoli benzina Euro 6; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi a partire da Euro 2; motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi; veicoli di polizia, sicurezza, emergenza, soccorso stradale e trasporto salme; veicoli per il Pronto Intervento e pubbliche utilità, mezzi pubblici, taxi e NCC; veicoli muniti del contrassegno per persone invalide. In più gli autorizzati per i servizi stampa.

Considerando anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 previsto dal dpcm del 3 novembre, significa che domenica 15 a Roma si può circolare liberamente in auto/moto dalle 5.00 alle 7.30, dalle 12.30 fino alle 16.30 e dalle 20.30 e fino, appunto, alle 22 anziché a seguire.

Le prossime domeniche ecologiche sono previsti per il 24 gennaio, 14 febbraio e 14 marzo 2021.

La Fascia Verde

La Fascia Verde è divisa in 4 zone: A, B, C e D. La prima comprende Grande Raccordo Anulare; via Aurelia (fino a via di Acquafredda); via di Acquafredda; via di Nazareth; via di Boccea; via Mattia Battistini; via del Forte Braschi; via della Pineta Sacchetti; via Montiglio; via Arbib Pascucci; via della Pineta Sacchetti; via Trionfale; via Igea; via della Camilluccia; via Cassia (da piazza dei Giuochi Delfici a via Pareto); via Pareto; via G. Fabbroni; via Flaminia Nuova (da via Fabbroni a via Due Ponti); via dei Due Ponti; fiume Tevere; Grande Raccordo Anulare.

La seconda - zona B - comprende Grande Raccordo Anulare; fiume Tevere; fiume Aniene; via dei Prati Fiscali; viale Jonio; via Ugo Ojetti; via Arturo Graf; via Kant; via E. Galbani; via Palombini; via di Casal dei Pazzi; via Tiburtina (da via Casal dei Pazzi alla metro di Santa Maria del Soccorso, incluso parcheggio di Ponte Mammolo); via del Frantoio; via I. Giordani; via Grotte di Gregna; (da via I. Giordani ad A 24); A 24 (fino a viale Palmiro Togliatti); viale Palmiro Togliatti; ferrovia Roma-Sulmona; Grande Raccordo Anulare. Per il divieto relativo ai ciclomotori e motoveicoli, l’area interessata è quella dell’anello ferroviario.

La terza - zona C - comprende Grande Raccordo Anulare; ferrovia Roma-Sulmona; viale Palmiro Togliatti; via Tuscolana (da viale Palmiro Togliatti a via Capannelle); via delle Capannelle; via Appia Nuova (da via delle Capannelle al G.R.A.); Grande Raccordo Anulare.

La quarta - zona D - comprende Grande Raccordo Anulare; via Ardeatina; via di Grotta Perfetta; via E. Spalla; via del Tintoretto; via Laurentina; via Cristoforo Colombo (da via Laurentina); viale dell’Agricoltura; viadotto della Magliana; via della Magliana; via del Trullo; via Affogalasino; via del Casaletto (da via Affogalasino a via di Monteverde); via di Monteverde (da via del Casaletto a via V. Tizzani); via V. Tizzani; via L. Arati (da largo Sacro Cuore a via Tizzani); via del Casaletto (da largo Sacro Cuore a piazzetta del Bel Respiro); via Leone XIII; via Gregorio VII; Circonvallazione Aurelia; via Aurelia (fino a via della stazione Aurelia); ferrovia Roma-Pisa; Grande Raccordo Anulare.

Per il divieto relativo ai ciclomotori e ai motoveicoli, l’area interessata è quella del più piccolo anello ferroviario (la mappa è sul sito comune.roma.it, alle pagine del Dipartimento Tutela Ambientale).