Blues Brothers, al Teatro Olimpico arriva l'omaggio acrobatico al film cult

Sul palco del Teatro Olimpico arriva l'omaggio al film Blues Brothers, film cult di John Landis. La compagnia di acrobati e ballerini Black Blues Brothers porterà il suo show di musica, acrobazie, balli e gag per rievocare le atmosfere del film del 1980.

Lo spettacolo andrà in scena da 13 al 18 dicembre, alle 20,30.

Lo spettacolo

Il gruppo di acrobati ha già portato lo spettacolo davanti a 500mila spettatori, in teatri e kermesse in tutto il mondo, riscuotendo un enorme successo. Recentemente si sono anche esibiti davanti a Papa Francesco, in piazza San Pietro.

I Black Blues Brothers, un gruppo di cinque acrobati africani che adorano il film di John Landis, racconteranno la storia di un ragazzo che lavora in un bar e sogna di diventare un Blues Brother. L'occasione di coronare il suo sogno arriva quando nel locale entrano due persone vestite con il completo indossato dai protagonisti del film. Il tutto raccontato attraverso gag comiche, striptease, piramidi umane, limbo, salti con la corda, salti nei cerchi e balli. E ancora esibizioni di sbandieratori, danzatori con il fuoco ed equilibristi. Tutto lo spettacolo sarà scandito dalla colonna sonora del film.