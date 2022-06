Bollette, Codici in campo contro Facile Energy: “Risarcire i consumatori”

L’associazione Codici scende in campo a tutela dei consumatori contro Facile Energy dopo che era risuonato il campanello d’allarme settore bollette. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è infatti intervenuta nei confronti di Facile Energy.

L’associazione Codici ha quindi preso posizione a tutela degli utenti. “L’Antitrust – si legge in una nota di Codici - ha adottato un provvedimento cautelare nei riguardi della società, sospendendo provvisoriamente ogni azione diretta ad attivare contratti di fornitura di energia elettrica e gas mediante teleselling, in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore ovvero a seguito di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti”.

Facile Energy, l'interveto di Codici a tutela dei consumatori

“Sospese anche le richieste di pagamento e la disalimentazione delle forniture in pendenza di reclami”, si legge ancora. “Un intervento forte e prezioso quello dell’Autorità – commenta Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, che ci sentiamo di condividere e sostenere. Ci costituiremo nel procedimento avviato per tutelare i consumatori”. Dopo le analisi delle segnalazioni e della documentazione acquisita, l’Autorità ha ritenuto che esistessero “i presupposti di gravità e di attualità delle pratiche contestate in avvio”. Da qui il provvedimento cautelare.