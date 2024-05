Bolsena sboccia a primavera, ecco la Festa internazionale della Ortensie

Torna di nuovo a Bolsena, nella seconda settimana di giungo, l’attesa Festa delle Ortensie.Dal 14 al 16 giugno, si rinnova l’appuntamento con uno degli eventi più attesi della Tuscia.

Il primo che apre la stagione estiva di cui quest’anno ricorre l’edizione numero ventisei.Saranno tre giorni a contatto con la natura in un ambiente incontaminato e, allo stesso tempo,ricco di testimonianze artistiche, archeologiche, storiche oltre che di prodotti enogastronomici.

La Festa

La Festa delle Ortensie sarà allestita in una cornice d’eccezione, che si snoda da viale Colesanti, lavia principale di Bolsena caratterizzata da platani secolari e spettacolari piante di ortensie, e lesponde del lago vulcanico più grande d'Europa.Organizzata dal Comune di Bolsena, dall’associazione Amici delle Ortensie e dalla Proloco, lamanifestazione è diventata ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore,tanto da richiamare espositori da tutta Italia.Non a caso l’iniziativa è nata proprio con la finalità di valorizzare e divulgare la conoscenza diquesti splendidi fiori conosciuti anche come “hydrangee”, arrivati a Bolsena intorno al 1900.

L'habitat naturale

Qui, grazie al terreno di origine vulcanica, hanno trovato un habitat particolarmente favorevole eoggi se ne contano circa 120 varietà diverse.In mostra anche altre piante rare e insolite, anche se la protagonista principale, ovviamente, saràl’ortensia, presente in molteplici specie e con esemplari rari e da collezione.Intorno alla metà di giugno è il momento di massima fioritura, e nei giorni della festa si potrà cosìgodere di un colpo d’occhio straordinario di grande suggestione.L’appuntamento con la Festa delle Ortensie è dal 14 al 16 giugno a Bolsena.Info Ufficio Turistico Bolsena 0761 799923 - 3386099793