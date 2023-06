Bomba d'acqua su Roma: mezza città allagata e quando piove spariscono i taxi

Roma colpita da una bomba d'acqua: metà della città è allagata e come di consueto quando piove spariscono i taxi.

La lobby dei tassisti non molla, fanno servizio quando gli pare e mai quando la domanda aumenta. ennesima prova è nel video che Affari Italiani pubblica e che immortala interminabile fila dei turisti in attesa nel piazzale della stazione. A fronte di oltre 200 persone in fila sotto la pioggia, si contano una ventina di auto bianche, a fronte di 7000 licenze.

La situazione è destinata ad aggravarsi in una città che da una parte festeggia il boom del turismo e dall'altra la decadenza dei servizi, taxi prima di tutto. Tra qualche giorno inizieranno le ferie e le speranze di trovare auto bianche quando serve saranno al lumicino.