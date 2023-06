Bomba d'acqua su Roma: otto nubifragi in 24 ore. Strade allagate e danni

Bomba d'acqua su Roma: forse sarebbe meglio parlare di 8 bombe d'acqua. Otto nubifragi che si sono abbattuti sulla Capitale nel giro di 24 ore, provocando allagamenti e danni.

A lanciare l'allarme è la Coldiretti, che ha analizzati i dati dello European Severe Weather Database (Eswd), un servizio che raccoglie tutti gli eventi meteorologici, per spiegare l'innalzamento del Tevere. Innalzamento per il quale la Protezione Civile del Lazio ha vietato l'accesso alle banchine per sicurezza. Le bombe d'acqua hanno colpito quartieri come il Nomentano, il Tufello, la Bufalotta, il Parco Talenti, Corso Trieste, Montesacro e Colli Aniene. Ovunque allagamenti, con l'acqua che si è riversata in molte stazioni della metropolitana e danni.

Danni all'agricoltura

Danni anche all'agricoltura del Lazio e delle altre Regioni colpite. Infatti le 8 bombe d'acqua che hanno colpito la Capitale fanno parte delle oltre 50 che nello stesso lasso di tempo hanno colpito tutto il Paese e soprattutto Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

"Sale il conto dei danni alle coltivazioni agricole - si legge nel documento della Coldiretti - in una primavera segnata dal moltiplicarsi di eventi estremi con forti precipitazioni dopo un lungo periodo di siccità. A preoccupare sono gli effetti sulle coltivazioni con il grano in prossimità della raccolta, la frutta matura sugli alberi e il maltempo no stop che sta creando un ambiente favorevole alla diffusione della peronospora, una malattia fungina che può causare gravi danni alle viti e compromettere a capacità produttiva dei vigneti. Le bombe d’acqua hanno allagato le campagne dove è andato perso anche il foraggio per alimentare gli animali nelle stalle ma stanno ritardando anche le operazioni colturali come il trapianto delle piantine di pomodoro"

Un clima sempre più tropicale

“Siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione del clima- dice la Coldiretti - con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo che si abbatte su un territorio”.

Il termine "bomba d'acqua"

Dal punto di vista meteorologico non esistono "bombe d'acqua". Si tratta di un termine nato nel linguaggio giornalistico italiano per riferirsi ai nubifragi improvvisi, intensi e brevi. Fenomeni che stanno diventando sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico.