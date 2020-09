Bomba in Centro storico: è uno ordigno bellico. Campo de' Fiori isolato

Bomba nel Centro storico di Roma: è stato ritrovato un ordigno bellico, probabilmente risalente alla prima guerra mondiale, in via dei Cappellari, a due passi da Campo de' Fiori. A far scattare l'allarme intorno alle 12, che ha costretto gli artificieri dell'Esercito a isolare la zona, degli operai.

L'ordigno, secondo gli esperti dell'Esercito, è una bomba da 81 millimetri dal peso di 2,8 kg di fabbricazione italiana. A scoprirlo alcuni operai nel corso di lavori di ristrutturazione della pavimentazione al piano terra della palazzina in via dei Cappellari.

Gli artificieri del Sesto reggimento Genio dell’Esercito hanno messo in sicurezza l’area e disattivato la spoletta a tempo, prima di preparare l’ordigno per il trasporto nel luogo dove successivamente verrà fatto brillare. Le operazioni di bonifica, avvenute in coordinamento con la Questura di Roma, hanno comportato lo sgombero dei residenti in un raggio di cento metri dal luogo del ritrovamento, ovvero circa 100 persone.

Nel corso del 2019, il Genio dell'Esercito Italiano ha effettuato 2.166 interventi per un totale di oltre 34 mila ordigni bonificati (di cui 19 bombe d’aereo di grande capacità). Tali interventi si aggiungono alle attività addestrative e alle operazioni che l’Esercito svolge sul territorio nazionale e all’estero.

Sul posto, oltre agli artificieri, i carabinieri della compagnia Centro e delle pattuglie della polizia locale del I Gruppo Trevi che hanno proceduto alla rimozione di alcuni veicoli per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza.