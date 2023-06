Bonolis: dopo la fine del matrimonio, una nuova stagione in amore e sul lavoro

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli concludono, con una separazione, ben 21 anni di vita matrimoniale. Per lui è il secondo matrimonio che si chiude: il primo perché ha tradito, il secondo perché è stata la vita a tradirlo.

Ora il volto noto della televisione inizia una sorta di terza stagione aspettando novità sentimentali, ma sembra che questo non sarà l’unico cambiamento nella sua vita perché, come lui stesso ha annunciato, forse lascerà anche la tivvù.

Serve, a questo punto, una stesa delle mie Napoletane, non tanto per unirsi ai bisbigli di “Pettegolandia” ma semplicemente per capire cosa stia succedendo veramente nella vita di uno dei più amati conduttori del piccolo schermo. Bonolis, che è nato a Roma il 14 giugno del 1961, appartiene al segno dei Gemelli, segno che per i transiti planetari quest’ anno è soggetto a cambiamenti significativi.

Basta rimandare: è tempo di affrontare i problemi

In effetti le carte si aprono subito con un monito: “basta rimandare, è tempo di affrontare le cose seriamente”. Però le carte non sono completamente negative perché mi parlano più di un prendere atto pienamente di una situazione, o forse è meglio dire di più situazioni, (che è tempo che prendano una fisionomia più chiara e decisa) piuttosto che di affrontare distacchi laceranti che in realtà ci sono già stati. E’ da un po’ infatti, mi dicono le carte, che le cose non vanno proprio per il verso giusto tanto che quello che si legge nella stesa, che continua a prendere forma, è una sorta di stanchezza mentale che in alcuni momenti sembra che si possa curare solo dando un taglio a tutto. Forse proprio per questa esigenza che gli cova dentro Paolo Bonolis sta coltivando l’idea di cambiare, cambiare qualcosa o forse no, cambiare proprio tutto anche il paese dove vive.

Una spinta al rinnovamento

Avverte infatti, dentro il suo animo una sorta di spinta a rinnovarsi completamente. Basta rimanere in questa sorta di limbo c’è bisogno di una dimensione totalmente nuova dove rimettersi in gioco completamente, perché solo una buona scarica di adrenalina può fargli scrollare di dosso quella sensazione di pesantezza che si trascina ormai da qualche tempo. Bonolis, sempre a quanto dicono le carte, deve trovare la giusta spinta per fare delle scelte definitive, magari acquistando una nuova casa per riavere una tana dove concentrarsi e progettare il nuovo futuro che diciamolo, lui proprio così non lo aveva programmato.

Un distacco dalla TV?

Intanto però la vita procede a rilento e, tanto per non farsi mancare nulla, con un po’ di grane che riescono a regalare almeno un affanno ogni giorno. Nonostante però lo scombussolamento che caratterizza il periodo, questi giorni sono portatori anche di diverse novità in particolare propri nel settore lavorativo. A breve, non mi sembra di vedere un vero e proprio distacco dalla Tivvù ma un cambiamento deciso, e decisivo delle sue mansioni s’intravede quasi con chiarezza. Quindi una trasformazione ci sarà anche se l’annuncio che Paolo ha fatto in questi giorni è stato forse più scaramantico, quasi per attenzionare qualcuno, piuttosto che per anticipare qualcosa che si sia già concretizzato. Basta tener sempre a mente che seppur si è costretti a cambiare non è detto che automaticamente ci si indirizza verso il peggio ma al contrario…