Bonus km0: rimborso del 50% per i ristoranti che acquistano prodotti laziali

Rimborsi fino al 50% sulla spesa effettuata per i ristoratori e commercianti che acquisteranno prodotti alimentari regionali. Questo è quanto prevede il bando Bonus Lazio a Km 0 presentato questa mattina da Nicola Zingaretti con l'obiettivo di rilanciare la filiera corta e sostenere le imprese alimentari.

A presentarne il contenuto questa mattina, al Museo della cucina di Roma sono stati il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti insieme all’Assessora regionale all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità, Enrica Onorati, e all’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli. Presente all'incontro anche la chef stellata Iside De Cesare e vari rappresentanti delle associazioni di categoria oltre che alcuni esponenti del mondo dell'imprenditoria.

Il bando

Il bando, online dal 7 febbraio, prevede rimborsi fino al 50% prevede un contributo a fondo perduto a titolo di rimborso pari al 50% della spesa effettuata per l’acquisto di prodotti laziali DO, IG e PAT, latte fresco bovino del Lazio, acque minerali e birre artigianali prodotte e imbottigliate nel Lazio. L’importo del contributo varia da un minimo di 1.000 a un massimo di 10.000 euro in base alla spesa effettuata. Gli aiuti sono concessi in regime di “de minimis”, cioè sono aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. Per beneficiarne bisognerà presentare regolari fatture.

Chi può partecipare

I beneficiari sono imprese con sede nel Lazio che abbiano come attività primaria uno dei 38 codici Ateco elencati nel bando, che comprendono attività di ristorazione (ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, ristorazione ambulante), alloggio (alberghi, agriturismi), produzione alimentare (panetteria, pasticceria, gelati) e commercio al dettaglio di alimenti e bevande. Le categorie elencate potranno presentare domanda in via telematica sul sito www.regione.lazio.it/BONUSLAZIOKM0.

Le dichiarazioni di Zingaretti:

"Ora stiamo vincendo la battaglia contro il covid, ma da qualche mese ne abbiamo iniziata un'altra con passione sempre figlia del covid. Quella per salvare la nostra comunità dal punto di vista economico e sociale. Tutte le nostre azioni hanno l'obbiettivo non di tornare a prima del covid, ma uscirne con una comunità migliore, da qui le tante misure che stiamo mettendo in campo e anche l'ottimismo che abbiamo. Ottimismo perché nei prossimi cinque anni potremo godere del più importante flusso di risorse economico-finanziarie del dopoguerra". Così il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la presentazione della seconda edizione del bando Bonus Lazio KM0. Zingaretti ha poi aggiunto: “Questo bando darà risorse economiche alle aziende, permetterà di accorciare la filiera riproducendo un sistema di valorizzazione del prodotto, ma è anche una grande scommessa culturale perché inviterà al consumo e alla nutrizione sulla base della qualità del prodotto. Questo prodotto diventerà simbolo di benessere. é la grande sfida della comunità post covid. Noi seguiremo gli esiti del bando per capire al meglio come aiutare le imprese e migliorare ciò che siamo".