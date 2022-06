 Bonus psicologo, c’è il bando del Lazio: 2,5 milioni per aiutare i giovani

È stato pubblicato il bando per aiutare i giovani tra i 6 e i 21 anni contro i disagi psichici. Le risorse satanziate saranno complessivamente 2,5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online.

Il bando, si legge in una nota, “mira a favorire interventi di prevenzione dell’impatto psichico e promozione del benessere psicologico attraverso il potenziamento nei giovani di quelle competenze trasversali maggiormente associate a una condizione di benessere psicologico e che la letteratura scientifica considera fattori protettivi rispetto all’esordio di psicopatologie; l’allargamento della presa in carico della popolazione maggiormente a rischio per l’esordio dei disturbi del comportamento, anche in considerazione dell’aumento significativo del disagio psicologico che si registra in associazione alla pandemia, e una presa in carico più tempestiva e precoce, riducendo il rischio della cronicizzazione dei disturbi psichici”.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle 9 del 22 giugno, accedendo alla piattaforma dedicata efamily.