Boom di tamponi e record di guariti a Roma e nel Lazio, oggi 31 morti

Record di tamponi e guariti registrato oggi nel Lazio. I test (antigenici e molecolari) sono stati ben 153.322 e hanno segnalato 17.165 nuovi positivi, con un aumento di 9543 unità rispetto a ieri.

A comunicare il bollettino covid 19 regionale l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che ha proposto di alleggerire le misure di tracciamento per chi è vaccinato.

I dati

Aumentano di 9543 unità, rispetto a ieri, il numero di persone positive al covid 19. Un dato che va letto anche in relazione al gran numero di tamponi effettuati: oggi nella Regione è stato registrato il dato record. Per quanto riguarda le terapie intensive attualmente sono 206 le persone ricoverate (+4) per un totale di 2065 pazienti nei reparti ordinari. I decessi sono stati invece 31. Continua a crescere però il numero di vaccinati (oltre 12,4 milioni).

I numeri delle Asl

Asl Roma 1: sono 2.742 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 3.729 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.981 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 648 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.788 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.965 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 4.312 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.213 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.877 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 869 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.