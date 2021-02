Boschi ministro? La Lombardi non ci sta. E' guerra tra étoile

Un ministero per Maria Elena Boschi in un eventuale Cont Ter? "Fortuna che sono in Regione...": così commenta l'ipotesi Roberta Lombardi.

Conte Ter, Renzi e renziani, Mes, prescrizione, reddito di cittadinanza. Roberta Lombardi interviene a Un giorno da pecora su Rai Radio1, per discutere degli ultimi sviluppi dell'ingarbugliata situazione politica. I conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro la stuzzicano sui temi caldi per i grillini, tentando di cavarne risposte pepate.

Ma la Lombardi risponde con un certo aplomb, anche se in modo netto. Dunque Giuseppe Conte non si tocca, figurarsi, e chi non lo vuole deve spiegare perché. Il reddito di cittadinanza nemmeno, il blocco della prescrizione è una misura "di sinistra giuridica" e sul Mes resta il niet perché è "altro debito". Quando però le chiedono che ne pensa dell'ipotesi di Boschi ministro, la capogruppo grillina alla Pisana dice: "Fortuna che sono in regione...". Non contento, Lauro fa una seconda volta la stessa domanda e la Lombardi, salda nel suo sdegno, insiste: "No comment". E insomma, "fortuna" che la Lombardi è in Regione. Se no sarebbe guerra tra étoile