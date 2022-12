Botti di Capodanno: consigli degli artificieri della Polizia per la sicurezza

Capodanno è alle porte. Come ogni anno oltre ai petardi legali, circolano molti prodotti illegali e pericolosi. In un video realizzato dal nucleo artificieri della Polizia, gli agenti spiegano come riconoscere i botti legali e danno altri consigli per la sicurezza nell'uso dei giochi pirotecnici.

Anzitutto è bene acquistare i petardi nei negozi e nelle rivendite autorizzate. In secondo luogo è bene guardare l'etichetta. I botti legali hanno sempre il simbolo “CE” della comunità europea e dovrebbero sempre avere anche le istruzioni per l'uso scritte sulla scatola. Per quanto riguarda i prodotti che emettono fiamme colorate, come fontane, bacchette luminose e stelline, è bene accenderli sempre all'aperto e ben lontani da tende o altri oggetti infiammabili.

È importante non comprare né usare i botti illegali, anche perché non se ne conosce l'uso corretto né la potenza esplosiva e quindi si rischia di farsi male. Nel video questo viene dimostrato con un esperimento su un manichino.

Cosa da non fare è quella di raccogliere i petardi inesplosi. Nel caso se ne veda uno occorre chiamare il numero unico di emergenza per far intervenire il personale per la rimozione.