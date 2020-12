Botticelle, addio asfalto e sampietrini. Cavalli a passeggio solo nei parchi

Le botticelle di Roma dicono addio ad asfalto e sampietrini: le tradizionali carrozze trainate da cavalli potranno circolare solamente nei parchi cittadini e nelle ville storiche. Dopo quattro anni e mezzo di annunci, il Movimento 5 Stelle ha fatto approvare al Consiglio Comunale il nuovo regolamento.

Ad oggi sono circa 40 le botticelle ancora in servizio in città, trainate da una ottantina di cavalli. Tra le misure a tutela del benessere dei cavalli è previsto il divieto di utilizzarli ogni volta che la temperatura sarà pari o superiore ai 30 gradi, il limite massimo di 45 minuti per ogni corsa, gli obblighi a carico dei viaggiatori e dei titolari di licenza, che può essere soggetta a sospensione, decadenza o revoca. E poi sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei trasgressori.

Il regolamento prevede inoltre la possibilità per l'intestatario di convertire, qualora lo volesse, la licenza per il trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale in licenza taxi.

"Avevamo promesso di approvarlo entro questa consiliatura e oggi abbiamo adempiuto a tale impegno al fine di contemperare la necessaria tutela della salute dei cavalli con la salvaguardia di un'attività che dà lavoro a decine di famiglie romane", spiega Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente.

Gli animalisti non sono però pienamente soddisfatti del nuovo regolamento. Il Movimento 5 Stelle infatti, nella scorsa campagna elettorale, aveva promesso l'eliminazione totale delle botticelle. “Mentre il Comune di Verona ha abolito le botticelle, a Roma è mancato il coraggio e la riforma ne prevede lo spostamento nei parchi e nelle ville storiche – scrive l'Oipa in una nota –. L’Organizzazione internazionale protezione animali auspica che tutti i vetturini si trasformino in tassisti, possibilità data dal nuovo Regolamento, e chiede che i cavalli che eventualmente dovessero 'andare in pensione' siano registrati, monitorati costantemente e tutelati dal Campidoglio, affinché possano vivere la loro vita serenamente, senza correre rischi”.

“L’Oipa – continua la nota – esprime comunque soddisfazione per il nuovo Regolamento che toglie i cavalli dal traffico caotico della Capitale e spera che la delibera che decide i percorsi nelle ville e nei parchi sia subito approvata dalla Giunta, ma ricorda che in campagna elettorale la sindaca Virginia Raggi promise che l’abolizione delle botticelle sarebbe stato il primo provvedimento a favore degli animali della sua Amministrazione. Di certo chi ama gli animali questo si aspettava”.