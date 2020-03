Box auto deposito della droga: dentro coca, hashish e 40mila euro in contanti

Box auto era deposito della droga: dentro cocaina, hashish e oltre 40 mila euro in contanti. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un pusher romano di 43anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato trovato in possesso di più di 4 Kg di cocaina, 100 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della sostanza e più di 40.000 euro in contanti. Tutto il materiale è stato rinvenuto nel box, luogo utilizzato dall’arrestato per depositare la sostanza stupefacente da smerciare.

Il 43enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli.