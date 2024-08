Boxe femminile, da Rocca Priora a Banja Luka: la storia di Vittoria, la pugile 14 enne campione d'Europa

Podio più alto per Vittoria Milani, 14enne di Rocca Priora ai campionati europei di boxe categoria Schoolgirl e Schoolboys di Banja Luka, evento che vede la partecipazione di 377 atleti di 30 paesi diversi.

Per la giovane atleta già campionessa italiana nella categoria 40 kg a Roseto degli Abruzzi, sotto la guida del maestro Danilo Paglietta il percorso europeo, sotto la guida del Tecnico Federale Valeria Calabrese si é rivelato essere una marcia trionfale che l'ha vista affrontare con merito le atlete di Irlanda, Russia ed Israele, prima di guadagnare il podio più alto.

Il Lazio si toglie le sue soddisfazioni

Grande soddisfazione per il lazio che vede il bronzo di Aurora Turrin (51 kg) della boxe Latina e di tutta la selezione nazionale femminile che, con i bronzi delle atlete Mira Amadori, Alexandra Serena Sinagra e la seconda finale in corso di Gaia Caldarella, consentono alla selezione femminile azzurra di Valeria Calabrese e Gianfranco Rosi di tornare in patria con sette medaglie.