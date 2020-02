Brucia il parco dell'Appia Antica, a fuoco rifiuti speciali: arrestato operaio

Brucia il Parco Regionale dell'Appia Antica, un operaio romano di 60 anni ha dato alle fiamme diversi accumuli di rifiuti speciali all’interno di un’area verde del parco. L'uomo, scoperto dai Carabinieri della Stazione Roma Appia, è stato arrestato.

È successo lunedì mattina quando, transitando in via del Quadraro, i Carabinieri hanno notato una colonna di fumo all’interno del parco ed hanno deciso di fare una verifica. Arrivati all’interno dell’area verde, i militari hanno sorpreso l’operaio mentre incendiava scarti di mobili in legno e materiale vario.

Domante immediatamente le fiamme, i Carabinieri hanno messo in sicurezza la zona, hanno arrestato l’uomo e lo hanno portato in caserma dove sarà trattenuto in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. Dovrà rispondere del reato di combustione illecita di rifiuti speciali.