Brumotti sfida Spada e Fasciani: l'inviato di Striscia minacciato di morte

Vittorio Brumotti sfida i clan Spada e Fasciani: pesanti minacce, anche di morte, a Ostia e sui social per l'inviato in bici di Striscia la Notizia dopo uno dei suoi reportage dalle piazze di spaccio della droga.

A darne notizia un comunicato del tg satirico di Canale 5. "Qui comandano i clan Spada e Fasciani, interi palazzi sono stati trasformati in piazze di spaccio", commenta Brumotti che, intervenuto in sella alla sua bici per “riappropriarsi” del territorio, è stato minacciato e insultato.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno perquisito e portato in caserma per accertamenti presunti pusher, ha evitato che la situazione prendesse una piega ancor più pericolosa. “Questa volta - dice la nota di Striscia - per l’inviato in bicicletta nessuna aggressione, ma dopo la sua incursione sono arrivate pesanti minacce di morte sui profili social e persino sul suo telefono privato”.