Vespa brinda col suo Primitivo di Manduria premiato alla kermesse dei vini

Bruno Vespa può brindare con il suo Primitivo di Manduria: il suo vino sarà uno di quelli premiati alla kermesse “I migliori vini italiani 2023”, tra i migliori rossi. Da giornalista e conduttore a vignaiolo il passo è breve. In alto i calici per il conduttore di Porta a Porta.

“Il vino - ha detto Vespa - come dimostrano alcuni studi scientifici, fa bene al cuore, oltre che allo spirito, se consumato in quantità moderate: e questa posizione è condivisa anche da francesi e spagnoli. Parlando da produttore posso affermare che il Primitivo, come tanti grandi vini italiani, sta avendo una importante evoluzione verso la bevibilità. Oggi è un prodotto morbido ed elegante”.

L'evento

Per tre giorni da venerdì 17 febbraio fino a domenica 19 al Salone dell'Eur sarà possibile visitare e conoscere alcune delle migliori cantine italiane. Ideata dai fratelli Luca e Francesca Romana Maroni di Sens Event, la kermesse raccoglie e premia le principali aziende e marchi di vino italiani, premiando i migliori. In totale saranno 120 i marchi e le cantine che presenteranno i loro prodotti alla kermesse.