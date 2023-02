Buddhisti a Roma: dieci anni di spiritualità, cultura e sostenibilità

I buddhisti italiani si riuniranno a Roma, al Senato, per festeggiare con un convegno il decennale dall'intesa tra la confessione buddhista e lo Stato Italiano, siglata alla fine del 2012 ed entrata in vigore nel 2023. un'intesa che ha riconosciuto all'Unione dei Bhuddisti Italiani (Ubi) la sua funzione spirituale, culturale ed educativa.

L'Ubi ha oggi 64, fondata nel 1985, sedi in tutto il territorio nazionale e, oltre ad amministrare e promuovere la fede buddhista in Italia, è impegnata anche in numerose attività umanitarie: aiuto ai più poveri, difesa dei diritti umani, l'inclusione e l'impegno per l'ambiente e per la sostenibilità. Nel corso del convegno, infatti, verrà anche presentato un rapporto sulla sostenibilità dell'Unione Buddhisti Italiani.

Chi parteciperà all'incontro

L'incontro sarà aperto con i discorsi introduttivo di Filippo Scianna, presidente dell'Ubi, e di Maria Angela Falà, presidente della Fondazione Maitreya, che racconteranno la storia dell'intesa, esplorando il punto di vista dello Stato e il punto di vista dell'Ubi. Seguiranno gli interventi di Daria De Pretis, vicepresidente della Consulta, e Marco Ventura, professore dell'Università di Siena, sull'importanza dell'intesa tra lo Stato e le confessioni religiose. Per le conclusioni e i saluti finali ci sarà un nuovo intervento di Filippo Scianna e anche un discorso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Appuntamento il 15 febbraio alla Sala Zuccari del Senato alle ore 10.