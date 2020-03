Bus Atac a fuoco su viale Marconi. Paura del Coronavirus: il mezzo era vuoto

Nuovo bus Atac a fuoco a Roma: ad andare in fiamme, intorno alle 10:30, è stato il 791 su viale Marconi, poco dopo la fermata della Metro B, "per ragioni ancora da accertare”. Strada prima chiusa e poi riaperta dai vigili in direzione Centro: il traffico procede su una sola corsia.

L'incendio, fa sapere l'Atac in una nota, ha interessato la parte posteriore del mezzo. Non ci sono stati danni alle persone: a causa dell'emergenza Coronavirus, i cittadini non prendono più i mezzi pubblici ed il 791 andato a fuoco era vuoto.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con l’ausilio di una autobotte per domare l'incendio