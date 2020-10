Bus Atac in fiamme a piazza Pio XI: esplosioni e fumo nero. Aveva 15 anni

Bus Atac in fiamme nella tarda mattinata in piazza Pio XI, zona Valle Aurelia. Il mezzo è andato completamente distrutto, nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco: prima il rumore di due esplosioni, poi il fumo nero che ha invaso tutto il quartiere.

Presenti sul posto gli enti preposti alla viabilità che momentaneamente risulta interdetta. Coincidenza vuole che nella stessa piazza qualche settimana si sia verificato un analogo incendio.

Atac in una nota scrive: “Per ragioni ancora da stabilire, intorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio su un bus della linea 881 mentre percorreva piazza Pio XI. Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni”.