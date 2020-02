Buste di plastica illegali, scoperto deposito: sequestrati 400mila sacchetti

Buste di plastica illegali, scoperto dalla Polizia Locale in un magazzino nel quartiere Appio il deposito di Roma: all'interno 400 mila sacchetti non a norma di legge pronti per essere distribuiti nei negozi e nei banchi dei mercati della Capitale.

Il maxi blitz dei NAD (Nucleo Anti Degrado) della Polizia Locale di Roma è scattato all'alba di giovedì. Le indagini, cominciate diversi mesi fa con verifiche mirate presso mercati rionali, supermercati e negozi in varie zone di Roma, hanno permesso di risalire alla filiera di commercializzazione di sacchetti in plastica in contrasto con le normative ambientali, fino all’individuazione del fornitore all’ingrosso che riforniva una vasta rete di esercizi commerciali.

Nei confronti del titolare del magazzino, un italiano di 53 anni, sono state già erogate sanzioni per circa 5mila euro ma ulteriori accertamenti, tuttora in corso, potrebbero far scattare multe fino a 30mila euro.

Il materiale plastico, per un totale di 4 tonnellate, è stato posto sotto sequestro e, dopo i primi campionamenti effettuati da personale specializzato, verrà inviato per ulteriori analisi presso i laboratori dell’ARPA, che svolgeranno esami approfonditi su composizione chimica e dimensioni.