Cadavere al Pigneto: forse i resti di Andrea Rabciuc, scomparsa nel 2022

Il pm di Roma Giulia Guccione ha delegato ai carabinieri una serie di accertamenti sul cadavere ritrovato, lo scorso 1 luglio, all’interno del parco in via Ettore Fieramosca 114, al Pigneto, alla periferia di Roma.

Il corpo, con una catenina, era stato trovato nel corso di lavori di manutenzione.Secondo quanto si apprende, la procura di Ancona avrebbe nel frattempo contattato le autorità giudiziarie di Roma per avere aggiornamenti in merito al caso. Il dubbio è che il corpo possa essere quello di Andrea Rabciuc, la 28enne rumena scomparsa nelle campagne di Montecarotto il 12 marzo 2022, dopo una lite con il fidanzato.Lo scheletro è stato portato al dipartimento di Medicina Legale dove saranno effettuati ulteriori accertamenti, tra cui esame dna. Questo sarà il passo decisivo per stabilire eventuali connessioni con altri fatti di cronaca.

La storia che parte da Ancona e forse finisce a Roma

A metà aprile il gip del tribunale di Ancona aveva autorizzato la proroga delle indagini fino a ottobre e nei giorni scorsi erano ripresi i sopralluoghi nella boscaglia di Montecarotto e intorno al lago di Moie, con l’ausilio di Bayla, il cane molecolare del nucleo cinofili di Bologna. Le ricerche non avrebbero dato alcun risultato. Nei prossimi giorni la genetista forense Chiara Turchi consegnerà alla procura di Ancona la relazione sulle tracce di sangue rinvenute su due giubbotti che i carabinieri hanno sequestrato a Simone Gresti, che ha sempre respinto ogni ipotesi di accusa. Secondo quanto ha dichiarato l’uomo agli inquirenti, Andreea dopo un litigio, si sarebbe incamminata a piedi lungo la Montecarottese per fare rientro a Jesi: era l’alba del 12 marzo 2022 e da allora nessuno l’ha più vista.