Cadavere decomposto in casa: era un tossicodipendente, fermato un rumeno a Santa Marinella

Un fermo per l'omicidio di Angelo Grassi, 53enne trovato morto lunedì scorso in un'abitazione di Santa Marinella a pochi chilometri da Roma, I carabinieri, intervenuti su segnalazione di alcune persone, allarmate e preoccupate per il forte odore proveniente dalla casa, hanno trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione, in posizione supina tra l’antibagno e il bagno.

Sul corpo e sulla testa sono stati trovati segni di una colluttazione, ematomi ed escoriazioni. Sul posto i carabinieri della stazione di Santa Marinella e della compagnia di Civitavecchia, poi l’intervento degli specialisti del Nucleo investigativo dei carabinieri di Ostia e il pm che ha disposto l'autopsia. Come fa sapere una nota del procuratore di Civitavecchia ,Alberto Liguori, la vittima "è risultata un ex tossicodipendente e utente del Serd".

Le indagini per ricostruire chi è entrato e uscito dalla casa

Le indagini si sono quindi rivolte in quel mondo alla ricerca di collegamenti anche per ricostruire gli ultimi momenti di vita. Indagini tecniche e l’esame dei sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati, hanno consentito di documentare gli ultimi movimenti all’interno e all’esterno dell’abitazione della vittima. Nella notte di ieri, fa sapere la stessa procura, un cittadino romeno è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ma continuano le indagini per chiarire la dinamica, il movente ed altre eventuali responsabilità. Il pm di Civitavecchia ha richiesto la convalida al gip del Tribunale di Civitavecchia.