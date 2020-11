Roma

Martedì, 10 novembre 2020 - 16:39:00 Cadavere nei bagni dell'ospedale San Camillo: è un uomo con ferite alla testa Per l'ospedale a Monteverde l'uomo “è morto per un malore”, ma le autorità non escludono nessuna pista. Disposta l'autopsia

Il corpo senza vita di un senza fissa dimora di mezza età è stato ritrovato sabato mattina all’interno di un bagno dell’ospedale San Camillo, in zona Monteverde. L’uomo, secondo quanto si apprende, aveva delle ferite alla testa. Sul cadavere è stata disposta l’autopsia. Sul posto i poliziotti del commissariato Monteverde. "E' morto per un malore una volta entrato nei servizi igienici dell'ospedale", fanno sapere dalla direzione sanitaria del San Camillo. Al momento però non si esclude alcuna pista. Le indagini sono in corso.