Cade in un pozzo di 16 metri mentre gioca: salvato dai Vigili del Fuoco

Stava giocando a soft-air in un campo a Testa di Lepre. Il 35enne è caduto a 16 metri di profonditàUn uomo di 35 anni è precipitato in un pozzo non segnalato mentre giocava in zona Testa di Lepre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che lo hanno salvato.

Nello specifico sul posto sono intervenuti gli uomini del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) e il nucleo Sommozzatori, insieme ai Carabinieri. L'uomo stava giocando a Soft Air, un gioco in cui si simulano delle operazioni militari con armi ad aria compressa, quando è scivolato nel pozzo.

L'intervento dei soccorritori

Il pozzo, profondo 16 metri e largo mezzo metro, ha reso le operazioni di salvataggio non semplici. Per salvare il 35enne i Vigili del Fuoco hanno installato un un cavalletto cevedale, cioè una specie di treppiede con una carrucola. In questo modo è stato calato un sommozzatore nel pozzo che riportato in superficie l'uomo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Gemelli. Pur ferito gravemente non è in pericolo di vita. Sul posto gli accertamenti dei Carabinieri per verificare se ci siano delle responsabilità.