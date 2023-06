Caetano Veloso arriva Roma per l'unica data italiana del “Meu Coco Tour”

Caetano Veloso arriva a Roma per l'unica data italiana del “Meu Coco Tour”. Il 27 settembre il celebre cantante brasiliano sarà all'Auditorium Parco della Musica.

Un concerto in cui Veloso proporrà i nuovi brani inseriti nell'album omonimo, “Meu Coco”, del 2021, alternandole ad alcune dei suoi successi passati. “La sequenza dei brani che ho scelto - spiega il cantante - ha lo scopo di dimostrare come abbia cercato di costruire un live in grado di piacere sia agli spettatori desiderosi di sentire dal vivo le tracce del nuovo album Meu Coco che hanno imparato, ma allo stesso tempo andare incontro a coloro che vorrebbero riascoltare i miei pezzi consacrati dalla storia musicale”.

Veloso sarà accompagnato sul palco da musicisti di successo come Lucas Nunes, Kaina Do Jeje, Pretinho Da Serrinha, Rodrigo Tavares, Alberto Continentino e Tiaguinho della Serrinha.