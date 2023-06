Cagnolina azzannata da un pitbull sul bus: gara di solidarietà per la padrona

Una cagnolina è stata attaccata da un pitbull che l'ha azzannata su un bus della linea 904. La padrona ha lanciato una campagna di raccolta fondi su Gofoundme per poter sostenere le spese veterinarie. È già gara di solidarietà: sulla piattaforma sono stati versati già più di 6000 euro.

L'attacco è avvenuto il 17 giugno, mentre il bus della linea 904 transitava in via Boccea, all'altezza di via Don Carlo Gnocchi. Il pitbull e il suo padrone volevano salire sull'autobus. Quando il cane ha visto Aurora, la cagnolina ferita, si è avventato su di lei e l'ha azzannata nel terrore dei passanti e dei passeggeri. La padrona ha sporto denuncia contro ignoti, visto che il padrone del pitbull è scappato. La piccola cagnolina è stata portata in fin di vita nel Centro Veterinario Gregorio VII. La cagnolina ora sta migliorando, ma è ancora in prognosi riservata.

“Chiedo supporto a chiunque legga queste parole perché - scrive la padrona nella raccolta fondi su Gofoundme - ogni singola scelta veterinaria fatta fino ad ora sembra quella giusta, ed i costi sono altissimi, ma so che ne vale la pena, fino all'ultima possibilità. Probabilmente sarà sottoposta ad un secondo piccolo intervento. Non sono mai stata brava a chiedere aiuto per me, sto ancora imparando, ma questa volta raccolgo il coraggio e lancio un grido. Che i cuori possano sentire”.