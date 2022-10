Cagnolino cade dalla finestra e non cammina più, “Non lo vogliamo più”

Parte l'appello perchè Brother, un cagnolino che non può più camminare, possa trovare una nuova famiglia dopo che la famiglia che lo aveva adottato ha dichiarato di non volerlo più tenere al seguito dell'incidente.

Il cane di appena due anni, era appena stato adottato dopo aver passato diversi mesi nel canile della Muratella, quando cadendo dalla finestra del secondo piano si è fratturato la spina dorsale rimanendo costretto, dopo un'operazione chirurgica della dottoressa Mignacca presso la clinica CVRS Policlinico Veterinario Roma Sud, a camminare con l'aiuto dell'apposito carrellino.

L'appello sui social

Date le sue condizioni, per le quali è ancora ricoverato nella clinica non potendo tornare in un canile, la famiglia che lo aveva adottato non è più disposta a tenerlo e tramite la Lega Nazionale per la Difesa del Cane della sezione di Ostia, è partito l'appello per una nuova adozione: “Cerchiamo per Brother un’adozione super del cuore, un cane della sua taglia con la sua disabilità è un grande impegno, ma non è impossibile e Brother vi saprà ripagare con tutto il suo affetto”, scrive la Lega Nazionale, lasciando i recapiti per avere informazioni, tramite i numeri 3332729049 e 392015986, e la mail legadelcaneostia@gmail.com.

