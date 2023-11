Calcio ed emozioni a Trastevere: una scultura per i calciatori vittoriosi

Cinque lastre in travertino per raccontare una storia che intreccia sport, cultura e tradizione. Il Trastevere Calcio ha scelto di celebrare così la sua storia, in un evento organizzato a Roma, al Trastevere Stadium, che ha rievocato alcune delle fasi più significative di un'avventura nata nel 1909.

Una sgtoria passata attraverso la Serie B degli anni '40 e giunta fino alla rinascita nel 2012, sotto la presidenza dell'attuale patron Pier Luigi Betturri, dopo un lungo periodo di inattività.

Emozioni a Trastevere

"Emozione a Trastevere" il titolo dell'iniziativa, con le lastre in travertino, opera dell'artista ascolano Alessandro Virgulti, svelate alla presenza di diversi esponenti del mondo della politica, dello sport e della cultura, tra cui il presidente del XII Municipio di Roma Elio Tomassetti, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola e il regista e attore Carlo Verdone. Al centro della composizione architettonica la storia del campo di Ottavilla, l'attuale Trastevere Stadium, con riferimento al periodo in cui il campo in terra battuta era calcato da personaggi come Pier Paolo Pasolini e Bernardo Bertolucci.