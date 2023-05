Calcio follia, lanciano un petardo e feriscono 3 giocatori della loro squadra

Furiosi per la partita di calcio persa lanciano un petardo in campo e feriscono giocatori. Succede a Roma.

Furiosi per la partita di calcio amatoriale persa contro l'asd Seasport Iannaccone & Associati, lunedì sera alcuni tifosi della Roma soccer club, hanno iniziato a gridare il loro malcontento tra gli spalti dello stadio in via della Capanna murata, zona Casilino.

Tre feriti, due dei quali ricoverati in ospedale

Tre giocatori della squadra, convinti di placare gli animi rientrando in campo sotto agli spalti, sono stati colpiti dal lancio di materiale esplodente, forse un petardo, che ha colpito di striscio uno di questi, provocando abrasioni, invece, agli altri due, ricoverati in codice giallo uno al Policlinico Tor Vergata l'altro all'ospedale di Frascati.

Indagini sono in corso da parte dei poliziotti del Casilino per accertare la natura del materiale lanciato e rintracciare i responsabili.