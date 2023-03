Calcio, la Azzurre tornano a Roma: l'11 aprile l'amichevole per la Colombia

Esordio della Nazionale di Calcio Femminile italiana a Roma, dopo venti anni. L'11 aprile al Tre Fontane le Azzurre affronteranno la nazionale della Colombia, che a livello mondiale è 27esima nel ranking della Fifa.

Sarà una prima volta per la Nazionale al Tre Fontane, lo storico stadio dell'Eur, e sarà anche la prima volta contro la nazionale colombiana. Sia la nostra Nazionale, diretta da Milena Bartolini, sia quella sudamericana si sono qualificate per i mondiali che si svolgeranno tra il 20 luglio e il 20 agosto in Nuova Zelanda e Australia.