Calciomercato a Roma per la prima volta. Onorato: “Un grande evento”

“Per la prima volta il calciomercato trova casa a Roma. Un grande evento che genera ricadute economiche importanti su tutto il settore turistico e sull’indotto e contribuiscono alla destagionalizzazione degli arrivi”. Così l'assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi Alessandro Onorato, in occasione dell'inaugurazione del “Calcio Mercato International Transfer Adicosp”.

“Complimenti agli organizzatori, ad Alfonso Morrone e a Adicosp, che hanno rotto un tabù e scelto la Capitale per questo importante appuntamento. Per due giorni - ha spiegato l'assessore - Roma sarà al centro del mondo del mondo del calcio: direttori sportivi, agenti e dirigenti nazionali ed internazionali saranno in città per gli ultimi ‘colpi di mercato’ della sessione invernale".