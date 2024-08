Caldo e siccità, sos degli agricoltori: a rischio le coltivazioni di kiwi e la vendemmia

Troppo caldo, una stagione decisamente rovente, senza piogge, rischia di mettere in ginocchio l'agricoltura del Lazio. In particolare la vendemmia e le coltivazioni di kiwi sono ad altissimo rischio.

A lanciare gli allarmi, riprendendo gli sos degli agricoltori, è la Legacoop Agroalimentare che calcola 4 miliardi di euro di danni in tutto il centro sud con il Lazio in testa alla classifica.

L'allarme rosso

Nel comprensorio di Aprilia, Cisterna di Latina e Latina, nel comparto kiwi più importante d’Italia, gli agricoltori sono costretti a fare turni di due ore per irrigare. "Chiediamo a gran voce un intervento di emergenza per salvare la produzione 2024 e per pianificazione per il futuro. Sarà, purtroppo, sempre più frequente il ripetersi di fenomeni estremi come la siccità di quest’anno. Quanto occorre è un tavolo per coordinare le diverse competenze degli enti territoriali. La coltura del kiwi ha un’importanza estrema nell’economia delle aziende agricole del territorio". Così Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare.

Le Aziende agricole in crisi

"Da un sopralluogo effettuato da alcune aziende agricole cooperative produttrici di kiwi all’impianto del Piegale, che attinge dal fiume Ninfa a Sermoneta, è emerso come tutti gli enti coinvolti si debbano incontrare per trovare delle soluzioni e reperire i fondi necessari poiché questa eccezionalità è purtroppo diventata la normalità - spiega Maretti - Piegale serve oltre 4mila ettari di superficie coltivata a kiwi e l’acqua scarseggia. Il Consorzio di Bonifica Lazio sud ovest ha fatto dei progetti e proposto studi per poter incrementare la distribuzione idrica. Ecco perché è di vitale importanza un tavolo con Regione Lazio, autorità di bacino provincia di Latina, Acqua Latina, Consorzio di bonifica per trovare urgentemente una soluzione. Quello del kiwi è un comparto agricolo trainante della provincia di Latina".

I kiwi

Quello del kiwi è soltanto un esempio. Tutto il Sud infatti è al centro di una profonda crisi idrica, sottolinea Legacoop Agroalimentare: in Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna la siccità colpisce soprattutto il lato orientale, privo - denuncia - di infrastrutture all'altezza delle criticità esistenti. "È necessario un nuovo approccio politico e culturale per la cura delle cause che determinano questo stato di siccità ormai cronicizzato. Quello che serve è una programmazione sia delle infrastrutture sia delle politiche per il clima. Non sono più rinviabili per un Paese che tali sfide le deve vincere", dice Maretti.

Anche la vendemmia a rischio

La maturazione dell'uva ha subito nelle ultime settimane un'accelerazione improvvisa. Questo potrebbe far anticipare di un mese la vendemmia. Secondo gli esperti l'unico vantaggio riguardo al vino è la qualità: con poca acqua le vigne devono "lavorare" in profondità: meno produzione ma più corposità del vino.