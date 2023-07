Calenda scarica il sindaco di Roma: "Gualtieri? Disastroso peggio della Raggi"

Un attacco durissimo al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Carlo Calenda fa mea culpa e in diretta tv ammette: "Dopo aver preso il 20 per cento alle elezioni di Roma - dice il leader di Azione - ho detto di votarlo perché è cosa avrei votato io, ma non lo direi più”.

"Peggio della Raggi"

Calenda ha letteralmente asfaltato Gualtieri, rimarcando tutti i disastri fatti finora e le sue idee mai realizzate. “Ha fatto un disastro superiore a quello di Virginia Raggi”. Che detto da uno che ha sempre visto al Raggi come il fumo agli occhi ha un significato ancora maggiore. "Rispetto alla gestione Raggi Roma è ulteriormente peggiorata ed è innegabile che i media siano con Gualtieri molto ma molto più clementi", ha proseguito l'ex ministro del Mise.

Termovalorizzatore

Anche sul termovalorizzatore, da sempre un cavallo di battaglia di Calenda, il leader di Azione va giù con il piccone: "Ricordiamoci che Gualtieri in campagna elettorale non lo riteneva necessario - tuona Calenda - ma non possiamo morire nel degrado in attesa del termovalorizzatore”.