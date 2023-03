Cambio ai vertici della diocesi di Roma: le nomine del Cardinale De Donatis

Cambio della guardia in alcuni importanti uffici della diocesi di Roma: il Cardinale Vicario di Roma Angelo De Donatis ha effettuato le nomine, rinnovando i vertici dell'Ufficio per le comunicazioni sociali e dell'Ufficio per la cultura.

Padre Giulio Albanese, ordinato nel 1986 e precedentemente missionario in Uganda e Kenya, è il nuovo direttore dell'Uffico per le comunicazioni sociali, nonché per dell’Ufficio per le cooperazione missionaria tra le Chiese. Albanese ha collaborato e collabora con giornali e riviste, pubblicando articoli relativi all'Africa e al sud del mondo. Attualmente è editorialista dell'Avvenire e dell'Osservatore Romano. Nel 2003 il presidente della Repubblica Ciampi lo ha nominate Grande Ufficiale della Repubblica.

A Monsignor Giuseppe Lorizio spetterà invece la direzione dell'Ufficio per la Cultura della diocesi. Ordinato nel 1976, Monsignor Lorizio tra il 1981 e il 2003 è stato professore di storia, filosofia e metodologia Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. In questo periodo è stato anche vicedirettore della rivista Rassegna di Teologia. Attualmente è professore ordinario di teologia fondamentale nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. Teologia è anche la materia che ha insegnato all'Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”.

Infine è stato nominato anche il nuovo consulente per il Servizio diocesano per la tutela dei minori: padre Hans Zollner. Tedesco, gesuita è laureato in teologia e psicologia. È professore alla Pontificia Università Gregoriana e preside dell'Istituto di Antropologia. Fa parte della Pontificia commissione per la tutela dei minori.