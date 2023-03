Cambio al vertice della Cna di Roma: Luca Barrera è il nuovo segretario

Cambio al vertice della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Roma: Luca Barrera è stato designato come nuovo segretario dell'associazione, subentrando a Stefano Di Nicola. Precedentemente Barrera è stato responsabile del coordinamento sindacale della Cna, di cui fa parte dal 1997.

La nomina è stata accolta positivamente dalla presidente del CNA Roma Maria Fermanelli: “Persona di grande competenza - ha detto - che ha una profonda conoscenza del nostro mondo associativo a cui va il caloroso benvenuto da parta di tutta l’Associazione, ed i miei più sinceri auguri di buon lavoro".

Le parole del neo-segretario

“Accolgo con piacere la nomina - ha detto il nuovo segretario al momento della nomina - consapevole della sfida che mi attende, ma so di poter contare sulle grandi professionalità e le forti motivazioni che sono presenti nella nostra struttura. La nostra è una grande associazione di imprese che vogliono proiettarsi verso il futuro e nostro compito è quello di lavorare al loro fianco per intercettare bisogni in uno scenario in continuo mutamento”.